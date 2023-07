“Academy Piemonte” presentata a Valenza, territorio custode della tradizione orafa piemontese

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Elena Chiorino, hanno commentato così: “Abbiamo creato un nuovo modello di formazione in Piemonte, realizzando le Academy di filiera proprio per riconoscere e valorizzare le peculiarità e le eccellenze del territorio, come la preziosa tradizione orafa che Valenza custodisce. Dare un reale riscontro alle esigenze delle attività, serie possibilità di inserimento per chi cerca lavoro, attenzione al rinnovamento, investimenti sulla formazione: questa è la visione politica delle Academy”.

A fare gli onori di casa per For.Al il presidente Alessandro Traverso che si è detto onorato della presenza a Valenza dei vertici regionali: “For.Al ha sposato in pieno il progetto e i numeri, che non mentono, confortano la tesi: al termine del 1° corso ben 14 discenti, su 15 partecipanti, sono stati assunti”.