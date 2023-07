Domani a Novi la presentazione di “Docu Doc. La non fiction delle meraviglie”, libro di Sergio Arecco

Per la serie “Estate nel chiostro”, ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Civica Gianfranco Capurro di Novi Ligure (via Guglielmo Marconi 66), il prof. Sergio Arecco presenterà il 20 luglio alle ore 18 il suo ultimo libro “Docu Doc. La non fiction delle meraviglie” (Petite Plaisance, 2023), volume illustrato con una ampia sezione iconografica in b/n e a colori.

Il libro, con una copertina ispirata al film “Dimenticare Tiziano” di Elisabetta Sgarbi, contiene un centinaio di microsaggi attraverso i quali Arecco ripercorre l’intera storia del documentario breve, dagli anni ’30 a oggi.

Si tratta del primo studio del genere uscito in Italia, ed è il complemento di una precedente opera dell’autore, “Il cinema breve”, pubblicata nel 2016, con prefazione di Goffredo Fofi, dalla Cineteca di Bologna.

Nel frattempo Arecco ha analizzato, in 2 volumi separati, 2 primi complementi: il cartone animato e l’underground. Il prossimo volume, previsto per il 2024-25, in due tomi, riguarderà la fiction. Dialogherà con l’autore la dr.sa Barbara Rossi, autrice a sua volta, giornalista, docente di cinema e di massmediologia.

Info

Ingresso libero. Biblioteca Civica, tel. 0143/76246 [email protected]