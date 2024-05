Con riferimento alla contaminazione delle “acque sotterranee”, Syensqo non condivide l’attribuzione di qualsivoglia responsabilità a Solvay e respinge l’equiparazione tra Edison e Solvay/Syensqo in ordine alle responsabilità dell’inquinamento della falda in ragione di una presunta inefficacia della barriera idraulica, inefficacia che trova smentita nello stesso iter amministrativo di bonifica.