A Bistagno la cultura in tandem con il Giro d’Italia: esposta una statua di Monteverde

Il Giro d’Italia passerà da Bistagno, precisamente martedì 7 maggio. Il Comune è pronto ad accogliere gli sportivi, i giornalisti e gli appassionati e ha predisposto aree parcheggio e postazioni per il pubblico sostenitore dei ciclisti.

Dice Roberto Vallegra, sindaco del paese: “È un onore essere punto di passaggio della 4^ tappa Acqui Terme-Andora. Il Giro d’Italia ci ricorda i valori di uno sport che, dalle nostre parti, è sinonimo di storia e di eroismo. Un’attività oggi ricercata dai turisti che possono trovare qui i percorsi adatti alle loro capacità in un contesto paesaggistico di grande piacevolezza”.

Chi seguirà da casa la diretta su Eurosport (Sky), orario indicativo 12,45, avrà l’occasione di vedere il serpentone dei corridori e il paese dall’alto e, all’altezza della stazione ferroviaria, la sorpresa di una statua che raffigura una donna a cavalcioni sulla schiena di un uomo che muove la ruota di una bicicletta.

“Idealità e Materialismo” è un’opera straordinaria per dimensioni e dinamismo, realizzata dallo scultore bistagnese Giulio Monteverde nel 1911 e conservata in gesso nella Gipsoteca a lui dedicata in paese e in marmo alla Galleria Nazionale di Roma, versione ritratta da Giorgio Rossi nella gigantografia (circa 9m x 18m) distesa lungo i binari della stazione di Bistagno.

In occasione del Giro d’Italia, la Gipsoteca “Giulio Monteverde” sarà visitabile gratis il 7 maggio dalle 14 alle 16 e, guardando dalle finestre delle sale sul cortile della Gipsoteca, sarà possibile vedere la gigantografia “Idealità e Materialismo” che sarà spostata lì dopo il passaggio dei ciclisti.

Per informazioni sulle visite: 366-5432354 Gipsoteca Giulio Monteverde.