Alessandria Calcio, domani parte ufficialmente la stagione: allenamenti e campagna abbonati

Bello il motto dei grigi per la campagna abbonamenti 2023-2024: “Negli cuore la storia, negli occhi il futuro”. Parte dunque domani la nuova stagione dell’Alessandria Calcio 1912, con l’avvio del tesseramento dei tifosi e con l’inizio bis degli allenamenti (Michelin ore 10), dopo il ‘pre-raduno’ della settimana scorsa, così definito dallo staff tecnico, interrotto per la necessità di sistemare le lacune del tesseramento dei giocatori.

Infatti ieri ha firmato il 1° acquisto della ‘gestione Benedetto’: il difensore Simone Ciancio, 36 anni appena compiuti, si è legato per 1 anno al sodalizio grigio dopo aver rescisso con il Novara. E la cosa è avvenuta dopo l’uscita di Simone Sini, finito al Monterosi dopo aver rescisso coi grigi. Ormai le modalità sembrano queste, in terza serie, come preannunciato dal ds Quistelli: “Un arrivo dopo un uscita, con contratti annuali e senza spese folli”. Tagliare i costi, insomma.

E dopo il cordiale incontro di ieri sembra in dirittura d’arrivo anche l’accordo con ‘CentoGrigio’ per il settore giovanile, che si allenerà e giocherà nel centro di via Bonardi con tutte le sue squadre. Mancano solo le firme, ma pare una formalità.

Questo il comunicato ufficiale per gli abbonamenti:

Dalle ore 9 di giovedì 20 luglio sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2023/24 nei punti vendita autorizzati, online e presso i botteghini del Moccagatta, nei giorni e orari comunicati dal club. Gli abbonati della stagione 2022/23 potranno esercitare il diritto di prelazione in contemporanea alla vendita libera che scatterà anch’essa alle 9 di giovedì 20 luglio. L’abbonamento sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe dell’Alessandria Calcio.

Sito ufficiale: https://www.alessandriacalcio.it