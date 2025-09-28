Lunedì 29 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Questa è un’epoca in cui tutto viene messo in vista sulla finestra, per occultare il vuoto della stanza. (Dalai Lama)
Santi del giorno
Santi Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli (Michele patrono della Polizia di Stato; Gabriele di postini, ambasciatori, giornalai, corrieri, radio, TV, TLC, filatelici; Raffaele di ciechi, adolescenti, viaggi), San Grimoaldo di Pontecorvo (Sacerdote).
Accadde oggi
- 1944 strage di Marzabotto. Tra il 29 settembre e il 5 ottobre, nei paesi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno (BO), i rastrellamenti tedeschi costrinsero la gente a rifugiarsi nella chiesa di S. Maria Assunta, dove pregarono. Ma la furia nazista non si fermò: in chiesa furono trucidati il parroco e un’anziana disabile mentre tutti gli altri, riuniti nel cimitero, furono uccisi. Le vittime furono 775, tutte civili.
Nati famosi
- Caravaggio (1571-1610), Italia, pittore. Nato a Milano da genitori bergamaschi di Caravaggio, Michelangelo Merisi si formò alla bottega di Simone Peterzano. Definito ‘Maestro della luce’, influenzò la pittura barocca e fu innovatore sul piano tecnico, dipingendo dal vero o dal modello senza il disegno. Di carattere irruente, ebbe guai con la giustizia: condannato a morte per omicidio (1606), scappò fra Napoli, Sicilia, Malta e lasciò ovunque tracce della sua arte. Il suo volto compariva sulla vecchia banconota da 100.000 lire.
- Enrico Fermi (1901-1954), Italia, scienziato. Nato a Roma, attratto fin da piccolo dalla fisica, ammesso alla Normale di Pisa si laureò nel ’22. Nel ‘38 vinse il Nobel per la Fisica, poi progettò il 1° reattore nucleare a fissione, aprendo la strada alla bomba atomica. Diresse il ‘Progetto Manhattan’ che realizzò gli ordigni di Hiroshima e Nagasaki.
- Silvio Piola (1913-1996), Italia, calciatore. Nato a Robbio (PV), attaccante di Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juve, Novara (635-364), ha il record di gol in A (274). In Nazionale (34-30) fu Campione del Mondo ’38.
- Silvio Berlusconi (1936-2023), Italia, imprenditore e politico. Milanese, detto ‘Cavaliere’ (onorificenza del ’77), fu costruttore edile (Milano 2, Milano 3), fondò ‘Canale 5’ e divenne il primo grande editore privato italiano con Mediaset. Grande amico di Craxi (PSI), entrò in politica dopo Tangentopoli (Forza Italia) e fu deputato, senatore, eurodeputato e 4 volte Premier. Comprò il Milan (’86) e vinse 28 trofei: 8 scudetti, Coppa Italia, 6 Supercoppe, 5 Champions, 5 Supercoppe UEFA, 3 Mondiali per club. I ‘suoi’ giocatori vinsero 7 Palloni d’Oro: Gullit, Van Basten (3), Weah, Shevchenko, Kakà. L’ultima impresa sportiva è stata l’acquisto del Monza, portato dalla C alla A con successiva salvezza. Morì il 12 giugno ’23: ebbe il funerale di Stato e lasciò un’eredità da 6,8 miliardi €.
- Felice Gimondi (1942-2019), Italia, ciclista. Nato a Sedrina (BG), è uno dei 7 corridori ad aver vinto la tripla corona: Tour ’65, Giro (’67, ’69, ’76), Vuelta ’68. Vinse anche Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo, 2 Giri di Lombardia; ai Mondiali 1 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo.
- Loretta Goggi (1950), Italia, cantante, attrice, doppiatrice, showgirl, imitatrice.
- Andriy Shevchenko (1976), Ucraina, ex-calciatore (721-354), Pallone d’Oro 2004.