Lunedì 29 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Silvio Berlusconi (1936-2023), Italia, imprenditore e politico.

fondò ‘Canale 5’ e divenne il primo grande editore privato italiano con Mediaset. Grande amico di Craxi (PSI), entrò in politica dopo Tangentopoli (Forza Italia) e fu deputato, senatore, eurodeputato e 4 volte Premier. Comprò il Milan (’86) e vinse 28 trofei: 8 scudetti, Coppa Italia, 6 Supercoppe, 5 Champions, 5 Supercoppe UEFA, 3 Mondiali per club. I ‘suoi’ giocatori vinsero 7 Palloni d’Oro: Gullit, Van Basten (3), Weah, Shevchenko, Kakà. L’ultima impresa sportiva è stata l’acquisto del Monza, portato dalla C alla A con successiva salvezza. Morì il 12 giugno ’23: ebbe il funerale di Stato e lasciò un’eredità da 6,8 miliardi €.