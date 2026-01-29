IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 29/9/2026

Di

Set 29, 2026


GENOVA (ITALPRESS) – Dalla certezza del dato alla semplificazione degli appalti, fino alla capacità di raccontare un territorio: la fiducia passa sempre dalla qualità delle informazioni che siamo in grado di trasmettere. Nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione, direttamente da Portofino Talks, il tema è stato affrontato da tre prospettive differenti: innovazione, imprese e turismo. Con Federico D’Annunzio, Presidente di Traent S.r.l. del Gruppo Alfano, si è parlato di una delle questioni centrali della trasformazione digitale: non basta avere a disposizione un dato, bisogna poterlo verificare. Con Desiderio Berdini, Chief Innovation Officer di CQOP SOA, il confronto si è spostato sul mercato europeo degli appalti e su un ostacolo ancora evidente. Infine, Luca Lombardi, l’assessore al Turismo della Regione Liguria, ha posto l’attenzione su come eventi e produzioni audiovisive possano diventare una vetrina per raccontare la regione. Tre mondi apparentemente lontani che raccontano, ancora una volta, lo stesso principio.
mrc/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi IN EVIDENZA

Musica: ‘Alessandria Barocca’ da San Francesco a Umberto Eco, giovedì alle 18 all’auditorium Pittaluga

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Maxi sequestro allo Zen 2 di Palermo, arrestati marito e moglie

Set 29, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA Mostre

Fondazione CRAL: 40.000 euro al comune di Quargnento per la mostra “Carlo Carrà – Enzo Cacciola”

Set 29, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 29/9/2026

Set 29, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Eventi IN EVIDENZA

Musica: ‘Alessandria Barocca’ da San Francesco a Umberto Eco, giovedì alle 18 all’auditorium Pittaluga

Set 29, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Sequestrati a Palermo 17 kg di droga nascosta in frigo, due arresti

Set 29, 2026
TOP NEWS

Marzabotto, Mattarella “La memoria resta monito e richiama alla responsabilità”

Set 29, 2026