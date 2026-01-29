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Maxi sequestro allo Zen 2 di Palermo, arrestati marito e moglie

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Set 29, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – PALERMO (ITALPRESS) – Un imponente carico di sostanze stupefacenti, pronto verosimilmente per essere immesso nelle piazze di spaccio della città, è stato intercettato dai Carabinieri della Stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2.
L’operazione ha permesso di smascherare un’attività di detenzione all’interno di un’abitazione privata. Nel mirino dei militari è finita una coppia di palermitani un 53enne e la moglie 40enne. I militari hanno sequestrato 16 involucri termosaldati contenenti cocaina, ricavati da un’unica grossa “pietra” e un panetto della medesima sostanza, per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi che, erano stati nascosti all’interno di una coperta e 155 panetti di hashish, per un peso complessivo che supera i 15 chilogrammi rinvenuti in una busta all’interno di un frigorifero.

pc/gtr

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