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Siccità e crisi idrica: falde basse, terreni in sofferenza. Servono nuovi invasi per raccogliere l’acqua

DiRaimondo Bovone

Giu 30, 2026 , , , , , , , ,

Entra nel vivo la trebbiatura in provincia e aumenta la preoccupazione per la siccità: corsi d’acqua svuotati e campi arsi dove i raccolti bruciano sui terreni senz’acqua ed esplodono i costi per le irrigazioni di soccorso. E’ quanto afferma Coldiretti Alessandria analizzando l’andamento territoriale con i due maggiori corsi d’acqua, Tanaro e Bormida, che rispecchiano la condizione di altre zone del Piemonte dove la portata d’acqua di fiumi e torrenti arriva sino a -70%. Situazione che normalmente si manifesta a fine luglio, non a fine giugno.

LE PAROLE – Il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, spiega: “Questo caldo rallenta la maturazione del mais ed è necessario attivare l’irrigazioni di soccorso di notte, con l’impennata dei costi per le aziende agricole. La pianura alessandrina è quella che soffre di più la carenza idrica”.

Serve adottare una strategia che, oltre a realizzare nuovi invasi, comprenda la manutenzione dei corsi d’acqua e una più efficiente distribuzione dell’acqua. Solo così si potranno affrontare le sfide del clima per raccogliere e conservare le acque piovane durante tutto l’anno. I nuovi invasi, progettati con criteri di sostenibilità ambientale e realizzati senza il cemento, potrebbero soddisfare i fabbisogni idrici delle comunità e dell’agricoltura, oltre a rappresentare una fonte di energia rinnovabile.

LE PAROLE – Il direttore Coldiretti Alessandria, Elio Gasco, indica la strada: “Non possiamo sempre rincorrere le emergenze, è indispensabile trovare soluzioni. Per questo appare evidente l’urgenza di avviare un grande piano nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da tempo. Per fronteggiare la crisi idrica e un andamento climatico sempre più imprevedibile è fondamentale migliorare la capacità di stoccaggio dell’acqua, riducendo la dispersione”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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