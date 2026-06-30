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Argini del Po tra Morano e Casale, finanziamento da 10 milioni di euro dal Governo

DiRaimondo Bovone

Giu 30, 2026 , , , , , ,

L’intervento di adeguamento degli argini maestri del fiume Po nel tratto compreso tra Morano sul Po e Casale Monferrato è stato inserito tra le opere finanziate nell’ambito dell’Accordo per la Coesione sottoscritto dal Governo. Per il progetto sono previsti 10 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza di un’ampia porzione del territorio casalese e delle comunità che vivono lungo l’asta del Po.
Si tratta di un’opera attesa da anni, individuata come prioritaria dagli enti tecnici competenti e più volte sollecitata dal territorio in ragione delle criticità evidenziate sul sistema arginale e della necessità di rafforzare la sicurezza idraulica dell’area.

L’intervento riguarda un tratto importante del sistema difensivo del Po e rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di messa in sicurezza del territorio. Le risorse inserite nell’Accordo consentono infatti di dare una prospettiva concreta a un’opera essenziale per la tutela delle comunità, delle attività economiche e delle infrastrutture presenti nell’area. Il cronoprogramma dell’intervento prevede un investimento complessivo di 10 milioni di euro distribuito su più annualità. Con la firma dell’Accordo viene compiuto un passaggio fondamentale verso la realizzazione dell’opera; il prossimo step sarà l’approvazione da parte del Cipess, cui seguiranno le procedure necessarie per rendere disponibili le risorse e avviare le attività previste.






Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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