Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Terzo Valico, completati gli scavi dell’interconnessione di Novi Ligure

DiRaimondo Bovone

Apr 30, 2026 , , , , , ,
Lavori del Terzo valico dei Giovi (foto ferrovie.it)

I lavori per il Terzo valico fra Piemonte e Liguria proseguono senza sosta. Questo il commento di Enrico Bussalino, assessore a Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte: “Il completamento degli scavi delle gallerie dell’interconnessione di Novi Ligure rappresenta un passaggio strategico per l’avanzamento del Terzo Valico dei Giovi e per l’intero sistema logistico del Nord-Ovest. Si tratta di un’opera fondamentale, perché consente di integrare in modo efficiente la nuova linea ad alta capacità con la rete esistente, migliorando concretamente i collegamenti tra Liguria e Piemonte. Questo risultato conferma come gli investimenti infrastrutturali siano determinanti per sostenere lo sviluppo economico dei territori, rafforzando la competitività delle nostre imprese e rendendo più moderno ed efficiente il trasporto ferroviario, per i passeggeri e per le merci. Il Piemonte, e in particolare il territorio alessandrino, ha una vocazione logistica naturale che deve essere accompagnata da infrastrutture come questa. Continueremo a lavorare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per rispettare i tempi di realizzazione e cogliere appieno le opportunità offerte da un’infrastruttura che ridisegna i collegamenti tra porti, retro-porti e corridoi europei”. 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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