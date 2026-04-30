Terzo Valico, completati gli scavi dell’interconnessione di Novi Ligure

I lavori per il Terzo valico fra Piemonte e Liguria proseguono senza sosta. Questo il commento di Enrico Bussalino, assessore a Logistica e Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte: “Il completamento degli scavi delle gallerie dell’interconnessione di Novi Ligure rappresenta un passaggio strategico per l’avanzamento del Terzo Valico dei Giovi e per l’intero sistema logistico del Nord-Ovest. Si tratta di un’opera fondamentale, perché consente di integrare in modo efficiente la nuova linea ad alta capacità con la rete esistente, migliorando concretamente i collegamenti tra Liguria e Piemonte. Questo risultato conferma come gli investimenti infrastrutturali siano determinanti per sostenere lo sviluppo economico dei territori, rafforzando la competitività delle nostre imprese e rendendo più moderno ed efficiente il trasporto ferroviario, per i passeggeri e per le merci. Il Piemonte, e in particolare il territorio alessandrino, ha una vocazione logistica naturale che deve essere accompagnata da infrastrutture come questa. Continueremo a lavorare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per rispettare i tempi di realizzazione e cogliere appieno le opportunità offerte da un’infrastruttura che ridisegna i collegamenti tra porti, retro-porti e corridoi europei”.

Navigazione articoli