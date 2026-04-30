Due studenti di Alexandria International School secondi al Mousetrap Car Grand Prix di Montecarlo

Fanno le scuole medie, Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, ed erano accompagnati dalla prof.sa Roberta Roggero. Hanno conquistato il 2° posto nella categoria Regularity al Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale dedicata alle discipline STEM e organizzata dal Principato di Monaco. Un risultato di grande rilievo, se si considera il contesto: al 1° e 3° posto si sono classificati studenti delle scuole superiori, mentre il team di Alexandria era composto da ragazzi di 2^ media.

La gara, svolta lunedì 27 aprile nel Tunnel Riva a Montecarlo, prevedeva la progettazione di una vettura alimentata esclusivamente da una trappola per topi, mettendo alla prova competenze di fisica, ingegneria e problem solving. I progetti sono stati valutati per precisione e regolarità del percorso.

Il piazzamento conferma l’efficacia di un approccio didattico orientato all’apprendimento pratico e alla dimensione internazionale, già evidenziato dalla selezione alla finale del concorso.

La pedana di prova a Montecarlo