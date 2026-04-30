Fanno le scuole medie, Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, ed erano accompagnati dalla prof.sa Roberta Roggero. Hanno conquistato il 2° posto nella categoria Regularity al Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale dedicata alle discipline STEM e organizzata dal Principato di Monaco. Un risultato di grande rilievo, se si considera il contesto: al 1° e 3° posto si sono classificati studenti delle scuole superiori, mentre il team di Alexandria era composto da ragazzi di 2^ media.
La gara, svolta lunedì 27 aprile nel Tunnel Riva a Montecarlo, prevedeva la progettazione di una vettura alimentata esclusivamente da una trappola per topi, mettendo alla prova competenze di fisica, ingegneria e problem solving. I progetti sono stati valutati per precisione e regolarità del percorso.
Il piazzamento conferma l’efficacia di un approccio didattico orientato all’apprendimento pratico e alla dimensione internazionale, già evidenziato dalla selezione alla finale del concorso.
Due studenti di Alexandria International School secondi al Mousetrap Car Grand Prix di Montecarlo
Fanno le scuole medie, Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, ed erano accompagnati dalla prof.sa Roberta Roggero. Hanno conquistato il 2° posto nella categoria Regularity al Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale dedicata alle discipline STEM e organizzata dal Principato di Monaco. Un risultato di grande rilievo, se si considera il contesto: al 1° e 3° posto si sono classificati studenti delle scuole superiori, mentre il team di Alexandria era composto da ragazzi di 2^ media.