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Due studenti di Alexandria International School secondi al Mousetrap Car Grand Prix di Montecarlo

DiRaimondo Bovone

Apr 30, 2026 , , , , , , , ,
I 2 ragazzi con la prof che li ha accompagnati

Fanno le scuole medie, Edoardo Benedettino e Nicole Pennimpede, ed erano accompagnati dalla prof.sa Roberta Roggero. Hanno conquistato il 2° posto nella categoria Regularity al Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2026, competizione internazionale dedicata alle discipline STEM e organizzata dal Principato di Monaco. Un risultato di grande rilievo, se si considera il contesto: al 1° e 3° posto si sono classificati studenti delle scuole superiori, mentre il team di Alexandria era composto da ragazzi di 2^ media.
La gara, svolta lunedì 27 aprile nel Tunnel Riva a Montecarlo, prevedeva la progettazione di una vettura alimentata esclusivamente da una trappola per topi, mettendo alla prova competenze di fisica, ingegneria e problem solving. I progetti sono stati valutati per precisione e regolarità del percorso.
Il piazzamento conferma l’efficacia di un approccio didattico orientato all’apprendimento pratico e alla dimensione internazionale, già evidenziato dalla selezione alla finale del concorso.

La pedana di prova a Montecarlo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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