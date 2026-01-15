Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Accordo UE-Mercosur: a Coldiretti non piace, manifestazione il 20 gennaio a Strasburgo

DiRaimondo Bovone

Gen 15, 2026 , , , , , ,

C’è un miglioramento sulle clausole di salvaguardia ottenuto dal Governo italiano, con il passaggio dal 10% originariamente previsto al 5% della soglia per far scattare la tutela sui prodotti agricoli sensibili. Insufficienti, invece, i requisiti di reciprocità. Il Governo italiano ha richiesto il divieto di importazione di prodotti con residui di sostanze vietate in Europa, ma ora è la Von der Leyen che deve dare risposte. La reciprocità, insieme all’obiettivo di aumentare i controlli, per Coldiretti rimane un punto essenziale che abbiamo più volte ribadito: chi vuole esportare in Europa deve rispettare gli stessi standard produttivi, ambientali e sanitari richiesti alle nostre imprese agricole.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “Ora la Presidente Von der Leyen e la sua ristrettissima cerchia di tecnocrati, di cui continuiamo a non fidarci, deve tradurre in regolamenti gli impegni richiesti dall’Italia, su un principio di reciprocità valido per tutti gli scambi commerciali e non solo per quelli del Mercosur. Dimostri una volta di capire le esigenze dell’economia reale, tutelando gli interessi veri dei contadini che continuano a voler produrre all’interno del continente europeo”.
Il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco, precisa: “Questo accordo, così com’è, favorisce soprattutto l’industria chimica tedesca, produttrice di fitofarmaci vietati in Europa, che esporta nei paesi del Mercosur e, senza reciprocità, ce li rimanda nel piatto attraverso i cibi, a discapito della salute dei consumatori europei”.
Sulla mobilitazione: “Se non ci saranno risposte, saremo a Strasburgo il prossimo 20 gennaio per gridare ancora una volta il nostro “NO” ad un accordo che, così com’è, è voluto fortemente solo da Von der Leyen”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Chieri nel turno infrasettimanale

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Domani la fiaccola olimpica ad Alessandria, alle 9 partenza in Cittadella

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

La fiamma olimpica a Casale Monferrato martedì 13 gennaio

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Chieri nel turno infrasettimanale

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Lucca: la Finanza sequestra 10 milioni di euro per truffa sui bonus edilizi, 5 indagati

Gen 15, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Accordo UE-Mercosur: a Coldiretti non piace, manifestazione il 20 gennaio a Strasburgo

Gen 15, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, Australian Open: Sinner debutta col francese Gaston, n. 94 ATP

Gen 15, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x