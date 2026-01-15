Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 a Chieri nel turno infrasettimanale

Ancora un successo per le ragazze alessandrine, vittoriose ieri sera al PalaFenera di Chieri con un netto 0-3 (17-25, 14-25, 20-25). CLASSIFICA dopo 12 giornate: Florens Vigevano 34; Garlasco 31; Villa Cortese 28; Mondovì 27; Alessandria 26; Palau 22, Bellusco 17; Cus Torino e Cogne 16; Cagliari 11; Novara 8; Chieri 7; Parella 6; Volpiano 3.

LA GARA – Nel 1° set Acrobatica conduce il gioco con determinazione e linearità. A tratti buoni allunghi nel punteggio che hanno determinato il più 8 finale per 25-17.

Nel 2° set partenza col turbo per le ragazze di Napolitano, che con un 7-0 parziale scappano via. Dopo una breve fase a punti alternati, nuovo allungo ospite chiusura facile 25-14.

Nel 3° set partenza col freno a mano tirato che lascia in vantaggio Chieri 5-3, poi allungo verso la vittoria chiudendo 25-20.

LE PAROLE – Così coach Napolitano al termine della partita: “Partita tranquilla. Un po’ di fatica nell’ultimo set perché non è così semplice mantenere il ritmo in queste gare facili. Archiviamo questa vittoria e pensiamo alla partita con Parella di sabato in casa”.