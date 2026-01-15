Domani la fiaccola olimpica ad Alessandria, alle 9 partenza in Cittadella

I soci dei Lions Club della zona di Alessandria, della sezione Azzurri d’Italia e del Panathlon Cittadella, accoglieranno e accompagneranno la fiaccola olimpica che domani, venerdì 16 gennaio, passerà da Alessandria, condividendone lo spirito di pace, di fratellanza, di rispetto e di solidarietà che rappresenta.
La partenza dei tedofori è prevista alle ore 9 dalla Cittadella di Alessandria, poi attraverserà il ponte Meier, Lungotanaro Solferino, via Gentilini, corso Monferrato, piazza Santa Maria di Castello, via Guasco, piazza della Libertà, via dei Martiri, piazzetta della Lega, corso Roma, via Legnano, via San Lorenzo, via Piacenza, via San Giacomo della Vittoria, ancora piazza della Libertà, via Dante (in senso contrario alla marcia), via Marengo, con arrivo alle ore 10 in via Montegrappa.
