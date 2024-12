Il gruppo ASTM si prende per 30 anni una nuova concessione in Brasile

‘ASTM Group’, 2° operatore al mondo di reti autostradali in concessione con sede a Tortona, player globale nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e nella tecnologia applicata, con la controllata brasiliana ‘EcoRodovias’ ha vinto la gara di gestione per i prossimi 30 anni del sistema autostradale “Nova Raposo”, sviluppato per 92 km nell’area metropolitana di San Paolo, caratterizzato dal sistema di pedaggio senza barriere chiamato ‘Free flow’.

Con questa operazione, ASTM Group si conferma 1° operatore autostradale brasiliano, al vertice mondiale del settore, con la gestione di 5.900 km di rete, di cui oltre 4.800 in Brasile.

Così l’Amministratore Delegato di ASTM Group, ing. Umberto Tosoni: “Il nuovo asset assicura, fin dall’avvio di gestione (marzo 2025), significativi flussi di cassa, allungando la vita media del portafoglio del Gruppo. Questo conferma la nostra capacità di espanderci in mercati chiave, consolidando l’impegno nel portare innovazione e valore nei Paesi in cui operiamo. Con EcoRodovias, leader autostradale in Brasile, siamo protagonisti dello sviluppo del Paese, migliorando le infrastrutture con un approccio tecnologico e sostenibile, come dimostra l’introduzione del sistema di pedaggio senza barriere ‘Free Flow’, che consente significativi miglioramenti dell’esperienza di viaggio in termini di sicurezza e rispetto dell’ambiente”.