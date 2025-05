ACLI: il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di lavoro

Con il Decreto Cutro, in qualsiasi momento dell’anno, il Permesso di Soggiorno per motivi di studio, formazione o tirocinio (deve essere completato) può essere convertito in Permesso di Soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. In entrambi i casi il Permesso deve essere valido o in fase di rinnovo.

I giovani non comunitari con Permesso di Soggiorno per motivi di studio e formazione possono svolgere attività lavorativa part-time fino a un massimo di 1.040 ore all’anno.

Se si supera il monte ore o si vuole trasformare il Permesso in motivi lavorativi, si deve richiedere la conversione tramite il portale del Ministero dell’Interno.

Dopo aver verificato tutti i requisiti, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza consegna al datore di lavoro e al giovane una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato. Inoltre rilascia il kit per la richiesta del Permesso di soggiorno per lavoro.

Una volta ottenuto il Permesso di lavoro, però, non potrà più essere rinnovato per motivi di studio.

