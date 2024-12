‘Guala Closures’ acquisisce il 100% di ‘Guala Closures Bulgaria’

Guala Closures SpA si ingrandisce: ha infatti annunciato l’acquisizione della restante quota del 30% di Guala Closures Bulgaria, azienda entrata a far parte di Guala Closures nel 2010 come uno dei principali centri del Gruppo per la produzione di chiusure per il settore ‘luxury’, principalmente destinati al

mercato degli ‘spiriti’. Lo stabilimento bulgaro impiega oltre 270 dipendenti ed ha raggiunto

nel 2023 un fatturato superiore ai 15 milioni di euro, con una crescita di oltre il 40% negli

ultimi 4 anni.



Così Gabriele Del Torchio, presidente di Guala Closures: “Questa acquisizione rafforzare la presenza di Guala Closures nel segmento delle chiusure di lusso, ossia di quelle chiusure progettate per esaltare l’identità distintiva di ogni marchio, incarnando estetica, design e funzionalità grazie alla combinazione di materiali pregiati e tecnologie produttive all’avanguardia sviluppate dai nostri centri R&D”.

Proprio in Bulgaria infatti si trova 1 dei 7 Centri di ricerca e sviluppo del Gruppo Guala Closures. Questi centri d’eccellenza si trovano in diverse aree del mondo, dal Messico alla Cina, e consentono al Gruppo di poter contare, ad oggi, più di 200 diritti di proprietà intellettuale.



Così Tancho Mihaylov, General Manager di Guala Closures Bulgaria: “Nel corso degli ultimi anni abbiamo lavorato per garantire che i nostri prodotti vengano realizzati con tecnologie e materiali d’avanguardia, esercitando un pieno controllo sul processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale. Crediamo molto, infatti, nell’importanza della specializzazione; proporre soluzioni su misura in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti”.