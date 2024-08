Dalla Regione 6,8 milioni € ai Vigili del Fuoco volontari per l’acquisto di 34 nuove autopompe

L’assessorato alla Protezione Civile della Regione Piemonte ha approvato la graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati ai comuni sede di distaccamento volontari dei vigili del fuoco, per l’acquisto di nuove autopompe serbatoio (Aps). Questo piano straordinario prevede un investimento complessivo di 6,8 milioni di euro suddivisi in 2 annualità, e rappresenta un’iniziativa senza precedenti per il territorio piemontese.

Il bando della Regione

Nel 2024 verranno erogati 3,2 milioni di euro che andranno a finanziare l’acquisto di nuove autopompe serbatoio per i distaccamenti volontari di 16 comuni quali Bra, Romagnano Sesia, Valdilana, Fossano, Oleggio, Villanova d’Asti, Trino, Cocconato, Grugliasco, Rivoli, Venaria Reale, Volpiano, Luserna San Giovanni, Montanaro, Rivarolo Canavese e Bosconero.

Nel 2025 saranno assegnati ulteriori 3,6 milioni di euro per finanziare altre 8 domande pervenute dai comuni di Barge, Busca, Alagna Valsesia, Nizza Monferrato, Dronero, Canelli, Racconigi e Ceva, e 10 domande nella provincia di Torino, che copriranno i comuni di Nole, San Maurizio Canavese, Carmagnola, Avigliana, Giaveno, Oulx, Castellamonte, Alpignano, Carignano e Rivalta di Torino.

Le parole

Così il presidente regionale, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi: “Questi 34 nuovi mezzi garantiranno a tutti i piemontesi più sicurezza e più tempestività negli interventi di emergenza. Abbiamo raccolto le istanze di tanti gruppi di volontari che ogni giorno garantiscono il massimo impegno. Da molti anni mancavano investimenti nei mezzi, ora co-finanziamo l’acquisto con un contributo di 200.000 euro per ogni nuova autopompa che le amministrazioni locali hanno proposto di acquistare”.