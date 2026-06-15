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Crosetto: “Preoccupato per ciò che succede in Libano, situazione disperata”

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Giu 15, 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono preoccupato per ciò che accade in Libano: c’è un milione e mezzo di sfollati, un Paese sull’orlo della guerra civile ogni giorno e attacchi che non finiscono. La situazione è disperata”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa all’Ambasciata d’Italia a Washington, a margine dell’incontro al Pentagono con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth. Crosetto ha evidenziato la necessità di costruire le condizioni per una stabilizzazione duratura dell’area: “Bisogna favorire una situazione che consenta a Israele di andarsene e favorire la pace per i prossimi decenni. Non sarà facile”.xp6/fsc/mca1

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