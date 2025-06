Lunedì 16 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Stan Laurel (1890-1965), Inghilterra, attore comico.

trovò come capocomico Charlie Chaplin, da cui apprese mimica e gestualità. Nel 1921 uscì il 1° film con Oliver Hardy, ma solo col corto ‘Putting Pants on Philip’ (’27), divennero ‘Stanlio & Ollio’. In 5 anni girarono più di 70 comiche, mute e sonore: inseparabili, ingenui, bistrattati, divertentissimi. Agilissimo nella sua fisicità e geniale nell’invenzione comica, nel ’32 ricevette l’Oscar per ‘The Music Box’, nel ’61 quello alla carriera.