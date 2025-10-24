Attualità Cronaca Video

Catania: prende a calci e pugni la moglie malata, arrestato un 34enne

Di

Ott 24, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala Operativa della Questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul posto dopo l’aggressione. Per la giovane, da poco operata e affetta da una cronica patologia, si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove, dopo molteplici accertamenti e le cure necessarie, le sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

tvi/mca3 Fonte video: Polizia di Stato

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente del Senato La Russa: “Nessuna minaccia a democrazia, si respira aria di libertà”

Ott 24, 2025
Attualità Cronaca Sport

Basket NBA, scandalo mafia e scommesse. Il direttore Fbi: “Frode di grande proporzione”

Ott 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 24 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 23, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Coldiretti: nuove tecniche di cottura per la cucina piemontese e monferrina di avanguardia

Ott 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Catania: prende a calci e pugni la moglie malata, arrestato un 34enne

Ott 24, 2025
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 24 ottobre 2025

Ott 24, 2025
IN EVIDENZA

Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma

Ott 24, 2025