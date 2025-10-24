Spazio, il ministro Urso: “Rafforzata la leadership dell’Italia, uso sapiente del PNRR”

ROMA (ITALPRESS) – Quella dell’Italia “è una leadership che si sta rafforzando anche grazie all’uso sapiente delle risorse del PNRR. Abbiamo inaugurato 4 space factory, abbiamo realizzato la prima legge nazionale sullo spazio che regolamenta l’attività dei privati. L’Italia è una grande protagonista dello spazio, anche perché ha un tessuto produttivo fatto di grandi imprese e anche di piccole e medie”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di lancio degli “Stati Generali dello Spazio” che “cadono in un momento particolare, in cui l’Italia si avvia a diventare protagonista a 360° nell’avventura spaziale. L’accordo di Leonardo, Airbus e Thales lo dimostra. Sono in condizioni di diventare dei campioni europei e degli attori globali per garantire all’Europa autonomia strategica sullo spazio, fondamentale sia a fini civili che di tutela della difesa e sicurezza.”

