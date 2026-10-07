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Carburanti, Meloni: “Pronti ad intervenire di nuovo con le accise mobili”

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Ott 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti ad intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili, ma ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando le misure di contenimento dovessero terminare”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice MED9 a Spalato, in merito al caro carburanti. “Quello che io posso auspicare è che si possa pienamente ripristinare il price cap”.
(ITALPRESS).
-Foto: Palazzo Chigi-

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