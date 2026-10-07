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FIGC, il ministro dello Sport Abodi: “Pronto a lavorare assieme a Malagò”

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Ott 7, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Al di là che oggi Malagò sia il commissario, anche da commissario possiamo e dobbiamo lavorare. Il calcio ha bisogno di cambiare, di riformarsi, mettersi in discussione e fare autocritica. Si può anche non perdere, se si impara qualcosa, e vale anche per me naturalmente. È arrivato il tempo di sedersi attorno ad un tavolo per affrontare i temi necessari con il linguaggio e la postura dello sport che non è sempre quello che è stato raccontato. La lezione di ieri può aiutarci a non ripetere gli stessi errori”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Mondadori Academy Forum Orienta, presso la CEOforLIFE Clubhouse di Montecitorio, all’indomani della nomina di Malagò a commissario Figc.
mec/glb/gtr

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