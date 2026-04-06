Buona Pasquetta!

Il lunedì dell’Angelo o Pasquetta (entrambi nomi popolari italiani, ma chiamato in tutto il resto del mondo come Lunedì di Pasqua) è il giorno dopo la domenica di Pasqua e, in numerosi paesi, un giorno festivo. È il 2° giorno del tempo pasquale. Nel cristianesimo occidentale è anche il 2° giorno dell’Ottava di Pasqua, mentre nel cristianesimo orientale è il 2° giorno della settimana luminosa (detto anche lunedì in Albis). Nella tradizione cattolica, in questo giorno si celebra l’incontro tra l’Angelo e le donne che si sono recate al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo essere stato crocifisso.

L’Italia lo rese festivo nel 1949, mentre prima era un normale giorno lavorativo, sulla scia dell’usanza portata dopo la guerra dai soldati britannici delle forze di occupazione angloamericane; la Chiesa cattolica lo celebra come festa religiosa, ma non di precetto, come invece è in alcuni Paesi. Il motivo del giorno festivo in Italia, non richiesto dalla Chiesa cattolica, è da ricercarsi dall’usanza dei contratti di lavoro inglesi, di non retribuire come doppie le festività cadenti di domenica, ma di farle recuperare il lunedì seguente. Cadendo per sua definizione la domenica, in Inghilterra la Pasqua veniva recuperata il giorno successivo. Dal dopoguerra (1949) l’usanza di Pasquetta è festeggiare con gite fuori porta, grigliate e barbecue.