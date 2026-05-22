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Palermo Città della Legalità, Alaimo “Messaggi fantastici dai ragazzi”

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Mag 22, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo cercato di utilizzare una modalità comunicativa diversa da quella frontale, affinché le istituzioni andassero incontro ai ragazzi perché loro non sono i cittadini del futuro ma quelli attuali: su di loro noi istituzioni abbiamo il diritto di puntare tutto. I ragazzi ci hanno trasmesso messaggi fantastici e hanno le idee chiarissime: ci hanno spiegato il concetto di legalità a loro modo, con i loro mezzi e con un linguaggio che magari noi non utilizziamo più di tanto. Sono stati chiari e semplici, hanno riportato il concetto di legalità a una dimensione di estrema normalità: di questo siamo assolutamente orgogliosi, intendiamo continuare questo progetto negli anni successivi dando sempre maggiore spazio all’interazione e al dialogo, perché su questi deve basarsi il concetto di legalità”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla Legalità del Comune di Palermo, Brigida Alaimo, a margine dell’evento conclusivo di Palermo Città della Legalità, tenutosi al teatro Biondo.

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