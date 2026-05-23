Domani, 24 maggio, porte aperte nelle dimore storiche di Agriturist Alessandria

Domani, domenica 24 maggio, le dimore storiche di Agriturist Alessandria aprono le porte ai visitatori: un evento pensato per raccontare, attraverso i luoghi e gli edifici, la storia del territorio e delle famiglie che ne sono state protagoniste. “Ogni dimora costituisce un patrimonio inestimabile, in termini di tradizione, cultura e bellezze architettoniche, che per la maggior parte del tempo non è accessibile al pubblico. Con questo evento vorremmo condividere con i visitatori un po’ di questa bellezza”, ha dichiarato Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria.

TENUTA LA MARCHESA – Via Gavi, 87 – Novi Ligure – La villa della Marchesa, vincolata come monumento nazionale, è un rarissimo esempio di una dimora del XVIII secolo che ha ancora i 76 ettari di proprietà che la circondavano e la struttura originale con i suoi arredi. Sorge tra vigneti e boschi sulle colline del Gavi, offrendo un panorama mozzafiato che spazia dalla pianura agli appennini.

Orario continuato 10–18. Gradita la prenotazione. Email a [email protected] cell. 335-7618507 oppure 0143-743362. www.tenutalamarchesa.it

TENUTA LA FISCALA – Strada Frugarolo 142 – Spinetta Marengo – Si trova nel cuore della Fraschetta e delle Terre di Marengo. Numerose testimonianze, tra cui atti, cartografie e scritture, dimostrano che la tenuta sia testimone della storia di questi luoghi e dei loro abitanti. È costituita da una corte padronale e una corte rustica. Due ampi giardini e da un parco secolare, rappresentano una cornice perfetta per una giornata all’insegna del relax. Sarà possibile, oltre alla corte e al giardino”, il museo delle macchine e attrezzature agricole, la chiesetta del Sacro Cuore di Gesù.

Orario: 10–18. Prenotazione obbligatoria al numero 0131-617198, cell. 339-6530395

I CASTAGNONI – Località Castagnoni 67, Rosignano Monferrato – Dimora storica risalente al 1742, proprietà di una famiglia che da generazioni ama, cura e si tramanda questo incantevole luogo di pace, fino a decidere di condividerne la magia con chi e alla ricerca di benessere e relax, senza rinunciare al piacere della bellezza. La dimora sorge tra le colline del Monferrato, una terra selvaggiamente elegante che sa offrire un a varietà di paesaggi e natura unici nel proprio genere, dove boschi quasi inaccessibili lambiscono l’ordine regolare delle colline coltivate a vite o colorate di girasoli.

Ingresso libero dalle ore 10-18. Gradita prenotazione Tel 0142-488404 oppure 340-0967267

CASTELLO DI PIOVERA – via Balbi 2 – Alluvioni Piovera – Sorto su preesistenze medioevali nel 1300, il castello diviene fortezza per mano dei Visconti di Milano. Proprietà dei Balbi di Genova dal XVII secolo, viene trasformato in residenza dagli stessi alla fine del 1800. Oggi proprietà del conte Niccolò Calvi di Bergolo che lo ha aperto al pubblico fin dal ’72 coi suoi laboratori d’arte, visite guidate all’interno del castello e la fattoria didattica. Il meraviglioso parco biologico si estende su 20 ettari, tra centinaia di specie diverse di alberi e di animali tipici di questo habitat.

Ingresso libero 10-18,30. Visite nelle sale dal Castello su prenotazione e a pagamento. www.castellodipiovera.it

Il Castello di Piovera