Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: bunker sotterraneo con piantagione “indoor” di marijuana, 2 denunciati

Di

Nov 13, 2025
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un bunker sotterraneo, nascosto sotto una stalla in mezzo alla fitta vegetazione aspromontana, trasformato in una serra “indoor” di marijuana: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Platì, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del 14° Battaglione “Calabria”, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della produzione di sostanze stupefacenti. Padre e figlio, entrambi denunciati in stato di libertà, sono ritenuti responsabili di aver realizzato un vero e proprio laboratorio sotterraneo per la coltivazione di cannabis.tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 16enne, in cantina nascondeva droga e fucile a canne mozze

Nov 13, 2025