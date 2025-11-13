Reggio Calabria: bunker sotterraneo con piantagione “indoor” di marijuana, 2 denunciati

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) –in mezzo alla fitta vegetazione aspromontana,: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Platì, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del 14° Battaglione “Calabria”, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della produzione di sostanze stupefacenti., entrambi denunciati in stato di libertà, sono ritenuti responsabili di aver realizzato un vero e propriotvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri)