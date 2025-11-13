Attualità Cronaca Video

Milano: arrestato rapinatore seriale, colpiti 5 negozi in 3 giorni

Nov 13, 2025
MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano VII Dipartimento, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 48 anni ritenuto responsabile di 5 rapine commesse tra il 29 settembre e il 1° ottobre scorso. Il rapinatore, in tutti gli eventi, dopo essersi finto cliente per non destare sospetti, ha estratto la pistola al fine di ingenerare timore nelle vittime. Ha sempre fatto accesso a volto scoperto e, al massimo, indossando un cappello. Il totale asportato è stato superiore ad oltre 2.000 euro in 3 giorni. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di misura cautelare, che è stata disposta dal GIP. L’uomo, dopo l’arresto, è stato quindi condotto al carcere di San Vittore.tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

