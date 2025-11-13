Attualità Cronaca Video

Genova: sequestrata merce contraffatta per oltre 3,5 milioni di euro

Di

Nov 13, 2025
GENOVA (ITALPRESS) – Più di 1 milione di articoli sequestrati, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro: è questo il bilancio dell’intensa attività condotta, negli ultimi 3 mesi, dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Un dato dal peso specifico importante, che testimonia l’impegno del Corpo a presidio del centro storico della città. I sestieri oggetto dei controlli quelli della Maddalena, Portoria, Prè e Molo. L’attività si è sviluppata lungo via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via San Luca e piazza Caricamento. Tutte zone caratterizzate da elevata concentrazione di attività commerciali e flusso pedonale e, pertanto, potenzialmente ad alto rischio di vendita illegale di merce contraffatta e commercializzazione di prodotti non sicuri.tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Nov 13, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Trieste: madre ucraina uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

Nov 13, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA: Trump ha firmato la fine dello shutdown

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Cagliari: truffa con associazioni no-profit, 3 arresti e sequestro di 3 milioni

Nov 13, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 16enne, in cantina nascondeva droga e fucile a canne mozze

Nov 13, 2025