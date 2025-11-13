Genova: sequestrata merce contraffatta per oltre 3,5 milioni di euro

GENOVA (ITALPRESS) – Più di 1 milione di articoli sequestrati, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro: è questo il bilancio dell’intensa attività condotta, negli ultimi 3 mesi, dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Un dato dal peso specifico importante, che testimonia l’impegno del Corpo a presidio del centro storico della città. I sestieri oggetto dei controlli quelli della Maddalena, Portoria, Prè e Molo. L’attività si è sviluppata lungo via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via San Luca e piazza Caricamento. Tutte zone caratterizzate da elevata concentrazione di attività commerciali e flusso pedonale e, pertanto, potenzialmente ad alto rischio di vendita illegale di merce contraffatta e commercializzazione di prodotti non sicuri.tvi/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)