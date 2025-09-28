Bra: da ‘Cheese 2025’ arrivano 2 borse di studio e il progetto “Food Metaverse Platform”

Nel corso di Cheese 2025, la manifestazione organizzata da Slow Food e dal Comune di Bra, è stato annunciato il lancio del bando di concorso per l’assegnazione di 2 borse di studio in memoria di Azio Citi, attore, artista, animatore culturale e cofondatore di Slow Food, scomparso nel 2023. Le borse, da 1.000 euro ciascuna, sono finanziate da eVISO S.p.A. in collaborazione con la Regione Piemonte e Agrion – Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.

Il bando è rivolto a studenti e studentesse iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale o universitari che discuteranno la tesi nel periodo tra il 1° dicembre 2025 e il 30 giugno 2026.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31/10/2025 tramite PEC. La selezione sarà poi effettuata da una specifica commissione. Conclusa la selezione e ricevuti gli elaborati finali, la Fondazione Agrion e Regione Piemonte valuteranno l’opportunità di offrire ai 2 vincitori un’esperienza di tirocinio presso le proprie strutture.

Sempre nell’ambito di ‘Cheese 2025’ è stato lanciato il progetto “Food Metaverse Platform”, che prevede 400 nuove stazioni agro-meteorologiche a supporto dell’agricoltura piemontese. L’iniziativa della Regione Piemonte, in collaborazione con Fondazione Agrion e Diagram, segna un passo decisivo nello sviluppo di una moderna infrastruttura di rilevamento dati, capace di raccogliere e analizzare in tempo reale informazioni su pioggia, vento, temperatura, umidità e, grazie ai modelli più avanzati, anche sugli inquinanti atmosferici. Questi dati, messi a disposizione di aziende agricole ed enti pubblici, diventeranno strumenti concreti di supporto decisionale, rafforzando la capacità di prevenzione e di intervento di fronte agli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico.