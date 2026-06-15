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Iran, Meloni: “Occasione di pace che va colta, Italia pronta a sostenere accordo”

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Giu 15, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa. Si tratta di un’occasione di pace che va colta: l’Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. “I principi sono chiari: l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. Siamo pronti insieme agli altri partner, ferma restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz. E’ necessario, infine, che le ostilità cessino anche in Libano, dove l’Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese”, ha concluso Meloni.

Nella notte, i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia avevano pubblicato una dichiarazione congiunta, commentando l’annuncio del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran: “Questo è un momento di opportunità per ripristinare la stabilità regionale e stabilizzare l’economia globale. E’ ora fondamentale che i negoziati dettagliati si concludano e che questo accordo venga attuato rapidamente e in modo completo. Siamo pronti a sostenere questo sforzo. L’urgente riapertura dello Stretto di Hormuz, con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni, è essenziale. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo, in conformità con i nostri rispettivi obblighi costituzionali, anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente, per rassicurare la navigazione commerciale e condurre operazioni di sminamento. L’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti, l’Iran e l’AIEA a tal fine. Siamo pronti a revocare le sanzioni pertinenti, in risposta a passi chiari e verificabili da parte dell’Iran, sul suo programma nucleare. Lavoreremo intensamente con USA, Iran e partner regionali per cogliere questa opportunità, mantenendo lo slancio e raggiungendo una soluzione diplomatica a lungo termine. Ribadiamo, inoltre, il nostro pieno sostegno alla stabilità, alla sovranità e all’integrità territoriale del Libano e l’importanza di un cessate il fuoco efficace”, hanno concluso i leader.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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