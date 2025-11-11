Attualità Cronaca Video

Napoli: blitz anti camorra contro il clan D’Alessandro, 11 arresti

Nov 11, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – Il Servizio Centrale Operativo della Polizia, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso nonché di estorsione, tentata estorsione, detenzione a fine di spaccio di droga, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan D’Alessandro, operante sul territorio di Castellammare di Stabia. Dieci persone sono finite in carcere ed una agli arresti domiciliari. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

