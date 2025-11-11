Attualità Cronaca Video

Imola: scoperta maxi-frode superbonus 110%, 6 denunce

Nov 11, 2025


BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Bologna, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una complessa frode milionaria nell’ambito dei bonus edilizi che ha coinvolto 9 condomini ubicati nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L’attività, scaturita da controlli d’iniziativa da parte dei finanzieri della Compagnia di Imola, ha permesso di individuare una società incaricata di svolgere lavori di messa in sicurezza sismica o di riqualificazione energetica agevolati dalle norme con il c.d. Superbonus 110% per totali 21 milioni di euro.
(Fonte video: Guardia di Finanza)

