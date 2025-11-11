Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella all’ONU: “Riferimento fondamentale, è irresponsabile indebolirla”

Nov 11, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l’ONU continua a essere la cornice di riferimento fondamentale per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali: la promozione di un’agenda condivisa per la preservazione del nostro pianeta, le sfide poste dall’intelligenza artificiale, la tutela della salute globale, solo per citarne alcune: il crimine organizzato rientra in questa categoria di sfide che richiedono una risposta internazionale costante e coordinata. In questo lungo percorso non sono mancati ostacoli, errori e lacune, in parte riconducibili a carenze strutturali dell’Organizzazione, in parte all’altalenante volontà politica degli stessi Stati membri a sostenerne pienamente l’azione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento a Vienna alle celebrazioni per il 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale.ads/mca1

(Fonte video: Quirinale)

