Un burattino per l’inclusione sociale: ‘Il Piccolo Principe’ al Teatro Ambra il 22-23 novembre

Sabato 22 e domenica 23 novembre arriva per la prima volta ad Alessandria, al Teatro Ambra (ore 15 e 17), il Teatro Umbro dei Burattini, con il nuovo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”.

Una storia eterna, ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini, l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che è nascosto in ognuno di noi. INFO – 347-0002029; teatrodeiburattini.it

Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna, con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. Al Piccolo Principe, portato sul grande schermo dalla pellicola di Mark Osborne del 2015, il compito di veicolare un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani e indifese, esposte a pericoli sia sul web (il cosiddetto cyberbullismo) che negli ambienti di socializzazione,

Con il Patrocinio della Provincia di Alessandria

VIDEO – servizio TgR Rai Umbria sullo spettacolo “Il Piccolo Principe”: https://vimeo.com/789854867.

Andrea Bertinelli del Teatro Umbro dei Burattini