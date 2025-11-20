Rally: Benazzo-Francalanci festeggiano la Finale CRZ al 22° Rally Tirreno-Messina

Ci sono riusciti. Bobo Benazzo e Giampaolo Francalanci hanno felicemente concluso il 22° Rally Tirreno-Messina, Finale della Coppa Rally di Zona, che ha messo a confronto i migliori gentlemen driver italiani che si sono qualificati per l’evento topico dopo una stagione durata oltre 6 mesi.

LE PAROLE – Questo il commento del navigatore astigiano Giampaolo Francalanci: “Il Rally Tirreno-Messina è stato la ciliegina sulla torta di una stagione che definirei perfetta, durante la quale abbiamo concluso tutte le 5 gare cui abbiamo partecipato, grazie alla competitività ed affidabilità della Clio Rally3 del team KZ Racing di Mauro Zappettini, che non ha dato nemmeno un colpo di tosse”.

A Messina i due sapevano di doversi confrontare con avversari di alto livello. Spiega Benazzo: “Soprattutto i due giovani leoni della nostra classe: il figlio d’arte locale, Ernesto Riolo, che ha fatto faville in Sicilia per tutta la stagione, e Valentino Ledda, già nel mirino della federazione come giovane portacolori del rallismo italiano. Le strade della Sicilia, poi, sono molto diverse da quelle cui siamo abituati, essendo meno tormentate di quelle delle nostre zone, dove ci esprimiamo al meglio”.

Foto Magnano

IL RISULTATO E IL CONTESTO – Arrivati al 29° posto assoluto (su 159 equipaggi iscritti) e al 4° di Classe Rally3, Bobo Benazzo e Giampaolo Francalanci focalizzano l’attenzione sul contorno della gara: “L’accoglienza degli appassionati siciliani ci ha sorpreso. Il palco partenza e arrivo era circondato da una folla festante che ha applaudito ogni equipaggio. Anche sulle prove speciali la folla era numerosa e calda. Un gran bell’ambiente in cui correre. Abbiamo cancellato la maledizione delle Finali della Coppa Rally di Zona. Nelle 2 precedenti partecipazioni siamo stati costretti al ritiro. Invece a Messina siamo saliti con soddisfazione sul palco. Una bella conclusione di stagione”.