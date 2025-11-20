Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Violenza contro le donne: tornano le clementine di Confagricoltura Alessandria

Nov 20, 2025

Si aggiungono nuove date per la distribuzione delle Clementine Antiviolenza di Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Donna Alessandria, in collaborazione con Soroptimist International, Fidapa Italy e Confagricoltura Alessandria. Prosegue così l’impegno delle imprenditrici agricole in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre. Lo scorso anno fu donato al centro me.dea un contributo di 5.800 euro.
OFFERTA MINIMA 10 EURO, CONFEZIONE 1.5 KG – Offerte destinate a me.dea Aps, centro antiviolenza attivo da 16 anni ad Alessandria, via Guasco 47.

CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA – è possibile prenotare un sacchetto di clementine alle Consigliere dell’associazione, oppure telefonando al numero 0131-43151 (Barbara Lazzarini). Il ritiro potrà avvenire negli uffici di Confagricoltura Alessandria (via Trotti, 122).

I GAZEBO – Saranno allestiti per distribuire il frutto simbolo dell’antiviolenza, fornito dalle produttrici della regione Calabria.
ACQUI TERME 22 novembre – gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria e Soroptimist, partner dell’iniziativa, in corso Italia – Piazzetta ex Pretura, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme e della Consulta Pari Opportunità.
TORTONA 23 novembre – in occasione della partita del Derthona Basket Serie A1 maschile alla Nuova Arena Derthona.
NOVI LIGURE 25 novembre – in viale Saffi, al gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria, con il patrocinio del comune di Novi Ligure e della Consulta Pari opportunità.
TORTONA 29 novembre – in occasione della partita di basket femminile del Autosped Bcc Derthona, alla Cittadella dello Sport.

