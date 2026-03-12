Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Umberto Eco, alessandrino’: il 13-14 marzo l’evento tra Università e ‘Cultura e Sviluppo’

Una rassegna organizzata dal Comune di Alessandria e da Frame-Festival della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione Umberto Eco, Università del Piemonte Orientale, ASM Costruire Insieme, dedicata alla figura dello scrittore alessandrino a 10 anni dalla morte. Un’occasione per cogliere quanto Umberto Eco, con il suo pensiero, il suo approccio alla realtà e alle sfide del presente, ha seminato e per metterci alla prova su quanto siamo capaci di guardare lontano, seguendo la direzione del suo sguardo onnivoro e curioso, attento e sagace, profondo e visionario.

La manifestazione si terrà presso l’Università del Piemonte Orientale – Aula Magna (DIGSPES), Palazzo Borsalino -Via Cavour 84 nelle giornate del 13 e del 14 marzo 2026.

