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Roma: hanno giurato 275 Commissari della Polizia di Stato

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Giu 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – A Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, 275 Commissari della Polizia di Stato hanno giurato fedeltà alla Repubblica davanti alla Bandiera della Scuola Superiore di Polizia, a conclusione del 113° bis e del 114° Corso di formazione. La cerimonia del giuramento e di consegna della sciarpa tricolore, simbolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, si è svolta alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

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