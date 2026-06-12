Motori Sport

Formula Uno: Norris in testa nelle FP2 in Catalogna, 4° Leclerc, 5° Antonelli

Di

Giu 12, 2026

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – La McLaren torna a fare la voce grossa. Il team britannico si prende il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di Formula 1 con Lando Norris, che stampa un 1’15″426. Il campione del mondo in carica precede di appena +0″009 la Mercedes del connazionale e britannico George Russell e di +0″057 il compagno di squadra e australiano Oscar Piastri.

Quinto crono per il leader della classifica mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), che chiude a +0″589 da Norris, alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″373). L’olandese Max Verstappen, invece, con la sua Red Bull non riesce ad andare oltre la sesta posizione (+0″895″); ancora più attardata l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton, che è nono e incassa oltre un secondo dal primo classificato. Domani si torna in pista alle 12:30 per la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche sul tracciato di Barcellona.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Minigolf: Paolo Porta oro e argento agli italiani e la squadra di Novi Ligure argento a squadre

Giu 12, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Mondiali di calcio: Corea del Sud ok, Repubblica Ceca battuta 2-1

Giu 12, 2026
Calcio Sport

Mondiali di calcio: 2 gol e 3 espulsi nel match d’apertura, Messico-Sudafrica 2-0

Giu 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Todde “La Sardegna deve pensare a cosa vuole diventare”

Giu 12, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella e Lee Jae Myung si salutano con una cerimonia di congedo al Quirinale

Giu 12, 2026
Motori Sport

Formula Uno: Norris in testa nelle FP2 in Catalogna, 4° Leclerc, 5° Antonelli

Giu 12, 2026
Economia Video

Agricoltura: produzione su, occupati in calo

Giu 12, 2026