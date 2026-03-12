Novi Ligure: la Guardia di Finanza ha arrestato una donna marocchina con 1 kg di cocaina

Durante il controllo del territorio, i Finanzieri della Compagnia di Novi Ligure hanno arrestato una marocchina per traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un posto di controllo, le Fiamme Gialle hanno fermato un’autovettura guidata da una donna residente in Lombardia: il nervosismo mostrato e le risposte vaghe alle domande che le sono state poste hanno destato il sospetto dei militari che, controllando il veicolo, hanno trovato un panetto di cocaina di oltre 1 kg che, sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa 90.000 euro.

La donna è stata arrestata e, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Alessandria, condotta in carcere a Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida.

