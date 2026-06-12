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Modena: tentata rapina in banca a Sassuolo, arrestati 3 uomini

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Giu 12, 2026


MODENA (ITALPRESS) – Tentata rapina questa mattina alla filiale Monte dei Paschi di Siena di via Manin a Sassuolo, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina hanno arrestato in flagranza tre uomini originari della Campania, di 42, 63 e 67 anni, tutti con precedenti penali e di polizia. Uno di loro aveva avuto in passato un domicilio a Marano sul Panaro. L’allarme è scattato intorno alle 11 grazie al sistema di sicurezza dell’istituto di credito, che ha segnalato la presenza di intrusi all’interno della banca. Ricevuta la comunicazione tramite il Numero unico di emergenza 112, la Centrale operativa dei Carabinieri ha inviato sul posto tre pattuglie. Determinante l’intervento immediato della prima autoradio dell’Aliquota Radiomobile, che ha bloccato i tre sospetti prima che il colpo venisse portato a termine. Gli arrestati erano travisati con maschere integrali in lattice e avevano le mani ricoperte di colla cianoacrilica, presumibilmente per ostacolare il rilevamento delle impronte digitali. All’interno della filiale erano presenti 10 dipendenti e 14 clienti, rimasti illesi grazie alla rapidità dell’intervento dei militari. Le indagini sono ancora in corso.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Modena)

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