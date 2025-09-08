Teatro Alessandrino, una stagione super con 14 spettacoli, da novembre ad aprile

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2025 , , , , , , ,

In anticipo la presentazione, in anticipo gli spettacoli. La nuova stagione del Teatro Alessandrino comincia prima rispetto all’anno scorso, a novembre, con 4 spettacoli in più in calendario, ben 14, tra musica, comicità e cultura, per terminare ad aprile. La proprietà della famiglia Pasquale (nel 2026 l’Alessandrino compirà 60 anni) rappresenta con orgoglio l’unico contenitore teatrale attivo di Alessandria, che lavora privatamente, senza contributi pubblici, basandosi solo sulla forza economica e sulla capacità imprenditoriale di Paolo Pasquale.
Il quale, con la direzione artistica di Massimo Bagliani, fraterno amico fin dai tempi dell’adolescenza all’impareggiabile scuola del Bar Baleta, ha presentato una stagione 25-26 coi fiocchi, scegliendo spettacoli davvero di livello. Inizio col botto martedì 11 novembre con i giornalisti Mario Giordano e Gianluigi Paragone in ‘Mi ritorna in mente‘, spettacolo che fa a pezzi la grande ipocrisia del ‘politicamente corretto’, e chiuderà giovedì 9 aprile 2026 con Tullio Solenghi, ancora una volta nei panni di Gilberto Govi con ‘Colpi di timone’.
Passando, ovviamente, per il tradizionale appuntamento di Capodanno: il 31 dicembre si ride, di brinda e si balla con Leonardo Manera in ‘Manera e champagne‘.

LA MUSICA – Ci sarà anche un appendice musicale di 5 spettacoli, curata da Salvatore Coluccio, in programma al cine-teatro Kristalli, la cui punta di diamante salirà, a metà stagione teatrale, sul palco dell’Alessandrino: sabato 7 marzo spazio ad ‘Exploration Tour’ dei Calibro35, gruppo musicale strumentale italiano, il cui sound è ispirato alle colonne sonore dei film italiani degli anni ’60-’70.

Massimo Bagliani e Paolo Pasquale, inseparabile coppia da più di mezzo secolo

Da oggi, lunedì 8 settembre, i biglietti si acquistano online sul sito: www.teatroalessandrino.it,, tramite il circuito TicketOne, oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Alessandrino in via Verdi 12, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19 (chiusa domenica e festivi).

L’ingresso dell’Alessandrino

