Cronaca IN EVIDENZA Video

Il ministro Abodi sugli scontri di Pisa-Fiorentina: “I violenti fuori dagli stadi di calcio”

Di

Set 29, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Evidentemente siamo ancora poco efficaci nella formazione e nella cultura del rispetto, nonostante il lavoro egregio che stanno facendo il Ministero dell’Interno e le forze di polizia che cercano di preservare la stragrande maggioranza delle persone che vogliono vedere lo spettacolo sportivo e non azzuffarsi. Evidentemente non abbiamo ancora capito. L’importante è che rimangano fuori dagli stadi, cosa che però non risolve il problema perché ora i terreni di scontro sono le città, le stazioni. E’ una patologia sociale che va affrontata con fermezza, strumenti adeguati e prevenzione”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, arrivando al WTTC Global Summit commenta gli scontri tra i tifosi di ieri per Pisa-Fiorentina.xc3/mc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Santanchè “Danno eliminare affitti brevi,far venire fuori il sommerso”

Set 29, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Torna il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli da novembre a maggio

Set 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Teatro Alessandrino, una stagione super con 14 spettacoli, da novembre ad aprile

Set 29, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Santanchè “Danno eliminare affitti brevi,far venire fuori il sommerso”

Set 29, 2025
Cronaca IN EVIDENZA Video

Il ministro Abodi sugli scontri di Pisa-Fiorentina: “I violenti fuori dagli stadi di calcio”

Set 29, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Torna il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli da novembre a maggio

Set 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Esteri Politica

Moldavia, filo europeisti vincono le elezioni con oltre il 50,03% dei voti

Set 29, 2025