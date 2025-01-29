IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente Mattarella: “I rapporti con il Kazakistan sono ottimi”

Set 29, 2025
ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “I rapporti tra Italia e Kazakistan sono eccellenti e possono essere ulteriormente accresciuti”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura dei colloqui tra le delegazioni di Italia e Kazakistan ad Astana. Mattarella ha ricordato la visita in Italia dell’omologo, Qasym-Jomart Toqaev, nel 2024 come un momento fondamentale delle relazioni. “Abbiamo impostato alcune tappe importanti di collaborazione e tutto questo rende le nostre relazioni davvero eccellenti”, ha dichiarato il capo dello Stato, ricordando la grande collaborazione sul fronte economico e sul piano dell’intesa culturale, nell’istruzione e nell’università.lcr/trl/mca1

(Fonte video: Quirinale)

