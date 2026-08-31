Teatro Alessandrino: da domani 1° settembre la vendita dei biglietti per la nuova stagione

Correva l’anno 1966, 60 anni fa. Il 19 marzo Giuseppe Pasquale inaugurò il CineTeatro Alessandrino, con tanto di taglio del nastro nel foyer, in cima alla scalinata. E fu il sindaco di allora, Amaele Abbiati, a tagliare quel nastro, con le forbici portate dal figlio del titolare, Paolo, che aveva 9 anni e che, in pantaloni corti e e calzettoni al ginocchio, reggeva il cuscino con l’attrezzo. Un’immagine che pensiamo in bianco e nero, con la città felice per l’apertura di una nuova sala di spettacoli che, oggi, è l’unico teatro aperto e operativo in città, gestito dalla famiglia Pasquale. Una struttura privata che rischia del suo, ogni giorno, per proporre spettacoli agli alessandrini. E che quest’anno, per i 60 anni, proporrà una galleria con i posti a sedere completamente rinnovati.

Coluccio, Bagliani, Pasquale e la figlia Giulia sui nuovi sedili della galleria

GLI SPETTACOLI – Saranno 18, dall’8 ottobre 2026 al 21 aprile 2027, scelti con cura e attenzione dal direttore artistico Massimo Bagliani, insieme all’esperto Paolo Pasquale, di cui i primi 4 inseriti nella manifestazione diffusa ‘Ottobre Alessandrino’, organizzata dal Comune che, novità di quest’anno, non sarà presente in questo Teatro con il proprio cartellone. Sarà una stagione all’insegna del teatro comico di evasione, con il brindisi di Capodanno (31 dicembre), il 6° appuntamento di lirica (5 marzo) con Giuseppe Verdi e il suo ‘Trovatore’, per la regia di Massimo Bagliani, e il concerto musicale di Micah Hinson (13 marzo), organizzato e curato da Salvatore Coluccio.

Ma niente prosa. Una carenza, per chi ama questo tipo di spettacolo, ma l’assenza della stagione del Comune e le condizioni di mercato degli spettacoli rendono difficoltoso portare in provincia la prosa che, una volta, dominava i cartelloni teatrali. Spettacoli, date e prezzi qui.

Paolo Pasquale

INFO – www.teatroalessandrino.it

Biglietti alla cassa del Teatro Alessandrino, tutti i giorni tranne i festivi, dalle ore 17 alle ore 19, oppure su ticketone e www.teatroalessandrino.it

Massimo Bagliani