Domenica 31 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Chi sa star solo non si sente mai solo. (Roberto Gervaso)
Santi del giorno
San Raimondo Nonnato (Religioso), Sant’Aristide Marciano (Apologista), Sant’Aidano di Lindisfarne (Vescovo), San Cesidio e compagni (Martiri a Trasacco), Sant’Abbondio di Como (Vescovo), San Nicodemo (Membro del Sinedrio).
Accadde oggi
- 1888 ecco ‘Jack lo squartatore’. A Londra venne scoperto il cadavere di una donna, orrendamente mutilato: Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La prima vittima. La scena si ripeté e le morte divennero 5: Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Divenne leggenda. A fine storia 16 vittime: tutte prostitute, tutte mutilate. Mai trovato il colpevole. Il nome deriva da una lettera inviata alla Central News Agency in cui lo scrivente ammise i reati e firmò ‘Jack the Ripper’.
- 1997 morì Lady D. L’ex moglie di Carlo d’Inghilterra, Diana Spencer, uscì dal Ritz di Parigi col nuovo compagno Dodi Al-Fayed e si allontanò in auto seminando i fotografi. Imboccarono il tunnel di Pont de l’Alma: l’auto sbandò, urtò il muro e finì contro un pilone. Morirono la coppia e l’autista, si salvò solo la guardia del corpo Trevor Rees-Jones. Al funerale, in mezzo a 3 milioni di persone, Elton John le dedicò ‘Candle in the Wind’.
Nati famosi
- Maria Montessori (1870-1952), Italia, pedagogista. Nata a Chiaravalle (AN), praticò medicina, filosofia e volontariato. Nel 1907 fondò a Roma la prima casa dei bambini, dedicata ai piccoli del quartiere San Lorenzo. Ideò il famoso ‘metodo Montessori’, basato sulle libertà da dare al bambino, considerato “essere completo, capace di sviluppare energie creative e possessore di disposizioni morali”.
- Luca Cordero di Montezemolo (1947), Italia, manager. Nato a Bologna, molto legato a Gianni Agnelli, fu presidente Ferrari (’91-’14) e FIAT (’04-’10), consigliere di ‘Indesit’ e ‘La Stampa’. Nel ’06 fondò con altri NTV (treno ‘Italo’), guidò Confindustria (’04-’08) e presiedette Telethon (’09). In politica sostenne Mario Monti. Dal ’14 al ’17 fu presidente Alitalia-Sai. Sposò Sandra Monteleoni (Matteo,’77), fu compagno di Barbara Parodi Delfino (Clementina, ’81) e di Edwige Fenech. Dal ’00 è sposato con Ludovica Andreoni (Guia ’01, Maria ’03, Lupo ’10).
- Richard Gere (1949), Usa, attore. Nato a Philadelphia (Pennsylvania) da famiglia irlandese, è considerato un ‘sex symbol’ tra i più amati. Partì dal teatro col musical ‘Grease’, ma il successo arrivò con ‘I giorni del cielo’ (’78) per cui ricevette il David di Donatello. Divenne mito con ‘American Gigolò’, ‘Ufficiale e gentiluomo’ e ‘Pretty woman’. Vinse anche Golden Globe ed Emmy Award.
- Enzo Iacchetti (1952), Italia, attore e showman. Nato a Castelleone (CR) come Vincenzo, dal ’94 conduce (con Ezio Greggio) il TG satirico ‘Striscia la Notizia’. Molto attivo a teatro, ha lavorato nel Maurizio Costanzo Show e ha preso parte anche ad alcune fiction.
- Edwin Moses (1955), Usa, ex-atleta. Nato a Dayton (Ohio), laureato in fisica e ingegneria, mentre gareggiava lavorò per la General Dynamics (elettronica di testate nucleari). Nell’81 fondò un sindacato per atleti per farli allenare con stipendi del governo, perché alle Olimpiadi è obbligatorio il dilettantismo. Re dei 400hs, vinse 2 Ori Olimpici (’76, ’84), saltando Mosca ’80 per il boicottaggio Usa. Ai Mondiali vinse 2 Ori e stabilì 4 volte il primato del mondo, l’ultimo dei quali (47″02, 1983) durò 9 anni. Nella ‘sua’ gara vinse 178 volte su 187 e restò imbattuto per 9 anni, 9 mesi e 9 giorni.