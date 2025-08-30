Domenica 31 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Enzo Iacchetti ( 1952 ), Italia, attore e showman.

Edwin Moses (1955), Usa, ex-atleta.

Re dei 400hs, vinse 2 Ori Olimpici (’76, ’84), saltando Mosca ’80 per il boicottaggio Usa. Ai Mondiali vinse 2 Ori e stabilì 4 volte il primato del mondo, l’ultimo dei quali (47″02, 1983) durò 9 anni. Nella ‘sua’ gara vinse 178 volte su 187 e restò imbattuto per 9 anni, 9 mesi e 9 giorni.