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Roma: traffico di stupefacenti, 2 arresti e sequestro di 13 kg di droga

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Ago 31, 2026
ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone e sequestrato oltre 13 kg di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nel quartiere di Castelverde, nel quadrante est della Capitale, ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3,1 chilogrammi di cocaina e 10,2 chilogrammi di hashish, già confezionati e destinati alla vendita, intercettando un consistente quantitativo di droga prima della sua immissione nelle piazze di spaccio, dove avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo stimato sul mercato al dettaglio in circa 350.000 euro. Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e 2 orologi di lusso di marca “Rolex”.trl/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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